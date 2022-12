Sono stati consegnati, in occasione dell’evento organizzato da Abb nella propria sede di Genova, i premi di laurea GB Ferrari, promossi da Abb in collaborazione con l’Università di Genova. Il riconoscimento, di un valore totale di 10 mila euro, premia le due migliori tesi di laurea magistrale che maggiormente si sono distinte nei temi della sostenibilità (economia circolare, mobilità sostenibile, nuovi modelli di business, sostenibilità a livello sociale) e della transizione energetica (decarbonizzazione, energie rinnovabili, sistemi ad idrogeno, accumulo energetico).

I vincitori di questa quinta edizione sono Silvia Olmi, con una tesi dal titolo “La moda sostenibile, una moda necessaria” e Davide Pedemonte con la tesi “Studio e dimensionamento di impianto di riciclo chimico di materiale plastico di scarto in un’ottica di economia circolare“. Entrambi i lavori affrontano il tema della sostenibilità, declinandolo su settori differenti: nella tesi di Olmi, viene proposto un approccio onnicomprensivo applicato all’ambito del slow fashion, rendendolo concreto e realizzabile tramite la preparazione di un vero e proprio business plan per una azienda startup finalizzata a realizzare una moda davvero sostenibile; mentre il lavoro di Pedemonte, è incentrato sulla tematica estremamente attuale dello smaltimento e possibile riutilizzo di materiale non biodegradabile. La tesi si è fatta particolarmente apprezzare per l’aver accompagnato all’analisi tecnica anche valutazioni di tipo economico ed ambientale, con l’impiego di metodiche e strumenti legati al mondo dell’economia circolare.

«Il tema della sostenibilità in Abb − afferma Danilo Moresco, responsabile globale del Business Power & Water di Abb − è prioritario ormai da tempo: da anni ci stiamo impegnando per rendere, attraverso le nostre tecnologie, soluzioni e persone, il mondo un posto migliore, ridefinendo il futuro in termini ambientali e sociali. È bello vedere come questo impegno sia condiviso anche dai giovani, consapevoli delle sfide che dobbiamo affrontare per minimizzare il nostro impatto sul territorio».

Sergio Durando, responsabile del Business Energy Industries di Abb in Italia, Turchia e Algeria, aggiunge: «Il premio GB Ferrari, istituito in memoria di un amato collega che ha sempre colto con lungimiranza il potenziale dei giovani incentivandone la crescita, vuole essere non solo un riconoscimento a dei progetti di eccellenza, ma anche un modo di supportare i giovani talenti nel futuro mondo del lavoro».

«Il Premio di laurea GB Ferrari è ormai un appuntamento fisso e prestigioso e di questo ringrazio Abb che, attraverso di esso, offre ai giovani l’occasione di misurarsi su temi di grande attualità, gratificandone, al contempo, originalità e impegno – commenta Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova – Quest’anno il focus è sulla sostenibilità, argomento quanto mai duttile e sono lieto che la giuria abbia scelto due lavori che, nella loro diversità, rendono pienamente l’idea della sua multidisciplinarietà e degli ampi margini di indagine che si possono ancora approfondire, anche e soprattutto mediante azioni di supporto e di incentivazione proprio da parte dell’Università, Istituzione deputata alla formazione e alla ricerca».

«Le tematiche dei Premi sono di grande attualità − sottolinea il professore Stefano Massucco, past-coordinator del corso in Ingegneria elettrica e referente per l’Ateneo della Convenzione Quadro con Abb – argomenti interdisciplinari così complessi si possono sviluppare con una collaborazione sempre più stretta tra università e mondo dell’impresa. È di fondamentale importanza, per raccogliere e affrontare le sfide poste dai tanti e significativi cambiamenti in atto, la formazione universitaria di figure professionali nel settore energetico elettrico e nelle tecnologie dei sistemi integrati digitali».