Per andare incontro alle esigenze di semplificazione e valorizzare la relazione con i cittadini, da oggi in 13 uffici postali della Provincia di Genova è disponibile Punto Poste Casa & Famiglia, uno spazio dove trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia.

Nel nuovo spazio Punto Poste Casa & Famiglia sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile inoltre richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (libretto di risparmio e buono fruttifero postale). Nei prossimi mesi sarà disponibile per tutti i genovesi anche l’offerta luce e gas al momento disponibile esclusivamente per i dipendenti di Poste Italiane.

Punto Poste Casa & Famiglia è attualmente disponibile negli uffici postali di Sestri Ponente, Sampierdarena, Rapallo, Chiavari, Genova 8, in via San Fruttuoso 44/R, Genova 54, in via Antonio Piccone Snc, Genova 58, in via Pasquale Pastorino 87/R, Genova 47, in via Martiri Della Libertà 1/R, Genova 19, in via Granello 7/R, Genova 43, in piazza Sebastiano Gaggero 4/R, Lavagna, Genova 36, in corso Sardegna 2 e Recco.

È possibile prenotare un appuntamento tramite l’App Ufficio Postale per riservare il proprio accesso. Cliccando sul tasto “prenota ticket” è possibile verificare in tempo reale il numero di clienti in attesa e scegliere tra l’opzione “Mettiti in fila” o “prenota turno ” per eseguire l’operazione in un momento successivo. Se si sceglie l’opzione “Mettiti in fila” l’applicazione genererà automaticamente un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà la stessa App a indicare al cliente, con una notifica, il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio postale.

Con l’opzione “Prenota turno” invece il cittadino selezionerà il tipo di servizio richiesto (Bollettini, Telefonia e Carte, Spedizioni, Polizze Rc Auto e SPID), il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.