Continua l’attività di sensibilizzazione e informazione della rete dei Punti impresa digitale verso le imprese cooperative e le Pmi in ambito Piano Nazionale Transizione 4.0.

Il Piano ha l’obiettivo di potenziare la ricerca di base e applicata, favorire il trasferimento tecnologico, promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi, l’investimento in beni materiali e immateriali e la formazione 4.0. Possono beneficiare di crediti d’imposta Transizione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa e dal settore di appartenenza. Non possono invece aderire le imprese in stato di crisi e destinatarie di sanzioni interdittive. I crediti d’imposta riguardano: beni strumentali materiali e immateriali, beni strumentali materiali e immateriali 4.0, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, green e digitale, design e ideazione estetica e formazione 4.0. Non c’è un limite minimo di costi agevolabili né un riferimento agli investimenti nell’ambito Transizione 4.0, effettuati negli anni precedenti. Per la conferma o modifica di ogni misura, bisogna aspettare l’approvazione della legge di Bilancio 2023.

Un’altra opportunità per le imprese è il voucher connettività, anche conosciuto come Bonus Internet, la cui scadenza è appena stata prorogata. La misura prevede l’erogazione di un voucher per abbonamenti ad internet ultraveloce, attivabile fino al 31 dicembre 2023.

A differenza dei crediti d’imposta transizione 4.0, il voucher connettività è destinato a micro, piccole e medie imprese, a persone fisiche titolari di partita iva che esercitano, in proprio o anche in forma associata una professione intellettuale o una delle professioni non organizzate. Per richiedere il voucher occorre rivolgersi a uno degli operatori di telecomunicazioni accreditati, che si fa carico sia della domanda sia dell’attivazione del voucher. Si può ottenere così uno sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a internet in banda ultra larga.

Le tipologie di voucher che si possono richiedere in base alle esigenze sono 4 e hanno durata dai 18 ai 24 mesi. Il contributo è attivabile fino a esaurimento fondi.

Nel 2023, anche grazie a voucher e incentivi, si parlerà di doppia transizione per promuovere un’economia sostenibile attraverso la trasformazione digitale e green delle imprese e rendere le imprese innovative e sostenibili.