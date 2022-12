Costeranno 89.919 euro i lavori di ristrutturazione del PalaHockey e dell’intera area di piazza Terzi a Sarzana.

Affidato l’appalto alla ditta F.lli Gerali & C. sas (ribasso di gara del 15,15%).

L’intervento prevede la riqualificazione integrale del campo da gioco, dei servizi igienici e degli spogliatoi per adeguarli alla normativa e, soprattutto, garantire ad atleti e ospiti più decoro e servizi confortevoli e adatti alle competizioni della squadra. La nuova pista sarà adeguata ai canoni imposti dalla Federazione Sport Rotellistici, per garantire gli standard sportivi più elevati alla partecipazione della squadra alle competizioni italiane ed europee.

Partiranno prima i lavori per spogliatoi e servizi igienici, quindi seguirà la riqualificazione della pista per non interferire con il fitto calendario sportivo della squadra rossonera.

La ristrutturazione della struttura sportiva conta su un investimento complessivo, tra interventi interni ed esterni, da oltre 350 mila euro.

Gli affidamenti dei lavori interni seguono quelli già affidati per la riqualificazione esterna della struttura con determina per un importo di oltre 178 mila euro al netto di ribassi e spese per la sicurezza. Per questo intervento, fa sapere la ditta affidataria Bolloni srl è imminente la fase di accantieramento, con la rimozione degli intonaci e il relativo smaltimento degli stessi, la rimozione della parti deteriorate delle gronde e il trattamento delle armature. Sarà così realizzata la ristrutturazione integrale della facciata dello stabile, da anni in uno stato di abbandono, oltre al ripristino del cornicione e alla messa in posa di un nuovo impianto di illuminazione esterna più green dotato di lampade a led.

Il progetto complessivo dedicato all’ex mercato cittadino, destinato a riqualificare l’intera area di piazza Terzi da anni in stato di degrado e abbandono, ha visto il Comune seguire e portare a termine un complesso iter tecnico-burocratico comprensivo di istanza di cofinanziamento a Regione Liguria. Recentemente, tra l’altro, si sono conclusi gli interventi per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione interna alla struttura, la messa in posa di nuovo sistema di videosorveglianza collegato alle Forze dell’Ordine, oltre ai lavori di asfaltatura e alla sistemazione delle pensiline di attesa autobus in piazza Terzi e, ultima ma non per importanza, la realizzazione di un nuovo marciapiede a ridosso della struttura che ha garantito l’abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità per chiunque di accedere alla struttura. Un pacchetto complessivo di più interventi e opere che guarda a riqualificare un’area nevralgica della città.

«Gli spazi del vecchio mercato sono vissuti ogni settimana da migliaia tra sarzanesi e non solo, per cui rappresentano un biglietto da visita della città. Meritano tutti di più e lo stiamo facendo − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli − stiamo realizzando una riqualificazione complessiva, che guarda non solo al palazzetto ma anche alle sue aree esterne con le asfaltature appena concluse, il nuovo impianto di videosorveglianza, i nuovi marciapiedi che permettono l’accesso a tutti e la richiesta che abbiamo mosso ad Atc per la riqualificazione del suo box dedicato agli autisti che, ci informano, sarà anch’essa sostituita in breve tempo. Abbiamo chiesto e ottenuto da Regione Liguria un grande finanziamento per realizzare queste opere che avvieremo ora per restituire dignità, decoro e bellezza a uno spazio che è centro nevralgico della città».