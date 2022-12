Potrebbe arrivare la neve in Liguria, anche in pianura. È quanto previsto dal meteo che da stanotte indica possibilità di neve e nevischio anche in pianura, soprattutto nell’interno.

Il Comune di Genova ha messo in moto la macchina di Protezione civile per non farsi trovare impreparato e da questa notte sarà aperta la sala emergenza, pronta ad attivarsi in caso di bisogno. Anche Amiu è stata attivata e 12 mezzi spargisale sono pronti ad entrare in azione.

«Al momento gli organi preposti non hanno emanato allerta per rischio niviologico – spiega l’assessore comunale alla Protezione Civile Sergio Gambino –. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Proprio per questo, in un mondo dove ormai facciamo fronte a fenomeni estremi difficilmente prevedibili, preferiamo giocare d’anticipo: la prevenzione è la migliore arma che abbiamo e come Comune abbiamo deciso di predisporre tutto quello che faremmo se fossimo già in allerta per farci trovare pronti laddove ce ne fosse bisogno».