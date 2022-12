Si è completato in soli due mesi il processo di trasformazione dei 113 punti vendita di Maxi Zoo Italia in Arcaplanet. È effettivo il cambio software e la sostituzione delle casse.

Da pochi giorni i negozi acquisiti dalla catena del fondo Cinven hanno la nuova insegna, dopo essersi uniformati a quelli già di proprietà di Agrifarma e offrono già il servizio ordina e ritira (click & collect) lanciato a luglio 2022 da Arcaplanet.

Il Gruppo Arcaplanet, colosso del Pet Care, è pronto a dare ufficialmente avvio al suo nuovo corso, forte degli oltre 490 pet store distribuiti sul territorio Italiano, 2700 dipendenti in totale, un canale e-commerce e oltre un milione e mezzo di clienti fidelizzati.

La ristrutturazione, che coinvolgerà anche l’interno dei punti vendita acquisiti (per 21 store è già stato completato), terminerà a fine luglio 2023. Questi negozi si vedono rinnovati nel layout, nei colori e nei servizi.

All’interno dello stesso progetto di integrazione, dopo un primo periodo di “scambio di expertise”, si è avviata la prima fase di formazione dedicata ai circa 1000 addetti vendita, accolti dall’insegna leader nel programma Academy.

Per le nuove risorse, formate per entrate a far parte della grande famiglia dei Pet Specialist di Arcaplanet, sono previsti percorsi strutturati di formazione in Academy tenuti da esperti di settore come veterinari, addestratori, comportamentalisti e nutrizionisti. Più in particolare la formazione in Arcaplanet si articola in tre momenti: il primo mira a un inserimento efficiente cui segue una formazione continua per garantire lo sviluppo delle competenze e il necessario aggiornamento. Il terzo step è focalizzato sullo sviluppo dei talenti, con l’obiettivo di avviare la carriera manageriale.

Così commenta l’amministratore delegato di Agrifarma Nicolò Galante: «Possiamo dire che è fattivamente iniziato il nuovo corso del colosso del Pet Care. Un percorso che sarà caratterizzato da importanti investimenti, assunzioni e nuovi servizi per i clienti e i loro pet. L’omnicanalità del Gruppo viene ulteriormente rafforzata: prevediamo investimenti per l’espansione della rete fisica e per l’aspetto digitale tra sviluppo e-commerce, acquisizione dati e digitalizzazione. La traiettoria di business è chiara e le sinergie create con l’integrazione sono importantissime sotto ogni aspetto».