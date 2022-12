Il dipartimento della Difesa nazionale canadese ha assegnato a Leonardo (attraverso Leonardo Uk ltd – Yeovil) un contratto del valore di 1 miliardo di dollari canadesi (690 milioni di euro) per il programma di ammodernamento ed espansione della flotta di elicotteri Aw101/Ch-149 Sar (Search and Rescue) “Cormorant”. Ai 13 Cormorant dedicati alla ricerca e soccorso attualmente in servizio e oggetto di ammodernamento si aggiungono ulteriori tre unità, espandendo la flotta a un totale di 16 aeromobili.

Questo contratto accrescerà le prestazioni dei sistemi e delle tecnologie degli elicotteri, assicurerà la conformità alle più recenti e future regolamentazioni dello spazio aereo, estenderà l’operatività della flotta fino al 2042 ed oltre e consentirà il ritorno degli elicotteri Cormorant alla base operativa principale di Trenton.

Dopo 20 anni di onorato servizio operativo, la flotta di CH-149 Cormorant beneficierà di un progetto di ammodernamento proposto dal Team Cormorant, una partnership tra Leonardo e il suo principale subcontractor canadese Imp Aerospace and Defence, insieme a Ge Canada e Collins Aerospace Canada. La maggior parte delle attività del programma di ammodernamento (denominato Cmlu – Cormorant Mid-Life Upgrade) saranno svolte in Canada, principalmente presso Imp.

Il programma di ammodernamento, specifica Leonardo, porterà la flotta di elicotteri del Canada ai più elevati standard di capacità operativa, gli stessi che caratterizzano gli Aw101 Sar norvegesi, in assoluto i migliori elicotteri per ricerca e soccorso al mondo. Il programma includerà: avionica di ultima generazione, un nuovo cockpit digitale, motori più potenti, comunicazioni wireless in cabina, l’ultimo standard di sensori per ricerca e soccorso tra i quali un sistema elettro-ottico ed uno per la localizzazione di telefoni cellulari. Tali capacità consentiranno di ridurre il tempo necessario alla ricerca e aumentare la capacità di soccorso.

Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, dichiara: «Siamo orgogliosi di essere alla guida, insieme ai partner del Team Cormorant, dell’ammodernamento della flotta di elicotteri Aw101/CH-149 Sar “Cormorant”, come annunciato dal governo canadese. Il Cormorant è l’elicottero ideale per il governo Canadese, in grado di soddisfare i requisiti delle proprie Forze Armate, con importanti ritorni per l’industria canadese e i migliori vantaggi economici per i cittadini».

Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo Helicopters, aggiunge: «La flotta di elicotteri fornirà alla forza aerea canadese capacità di ricerca e soccorso solide e tecnologicamente avanzate, per operare in qualsiasi condizione meteo su tutto il territorio canadese. Il programma di ammodernamento, attraverso il Team Cormorant, ridurrà i costi di gestione della flotta e allo stesso tempo ne aumenterà ulteriormente l’affidabilità, le capacità e la sicurezza, a vantaggio dei cittadini canadesi».

Il mese di luglio 2022 ha coinciso con l’anniversario dei 20 anni dal primo volo operativo del Cormorant, avvenuto nel 2002. Il primo elicottero era stato consegnato nell’ottobre 2001. La flotta canadese ha ora raggiunto oltre 100 mila ore di volo. L’Aw101 è l’elicottero medio più avanzato oggi presente sul mercato ed è in produzione, in servizio e richiesto grazie alle sue prestazioni. L’Aw101 presenta ampio raggio d’azione, capacità di carico e tecnologia avanzata, il tutto unito a costo/efficacia e versatilità di missione, una nuova era nelle operazioni nel volo verticale. Oltre 220 elicotteri Aw101 sono stati finora ordinati da clienti in tutto il mondo per svolgere numerose missioni tra cui Sar, combat Sar, recupero di personale, operazioni speciali, utility, trasporto truppe e tattico, operazioni antinave e di contrasto a minacce sottomarine, pattugliamento, sminamento. La flotta globale ha superato le 500 mila ore di volo in operazioni che si sono svolte in svariate aree geografiche, dall’Artico all’Antartide.