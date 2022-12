Intelligenza naturale vs intelligenza artificiale. È questo il tema della conferenza organizzata dall’Università di Genova con UniWeLab, il laboratorio congiunto UniGe-Webuild.

La conferenza in lingua inglese “Building brains for robots? Natural intelligence vs artificial intelligence” si terrà il 20 dicembre a Genova, in Villa Cambiaso.

Il relatore è Rüdiger Dillmann, direttore di ricerca presso FZI Research Center for Information Technology, direttore della collana Cosmos (Springer) e fondatore dell’Istituto di Antropomatica e Robotica presso il Karlsruhe Institute of Technology.

Comprendere, modellare e tradurre i principi neurali biologici per i sistemi di controllo dei robot. Rispetto all’informatica convenzionale, il cervello è superiore in termini di efficienza energetica, robustezza e adattabilità. Pertanto, la modellazione dei processi biologici che consentono al cervello di eseguire calcoli senso-motori si può implementarla sotto forma di hardware biomorfico. Ci si concentra sui principi di controllo senso-motorio simili a quelli del cervello, che sono guidati dai dati, in contrasto con gli algoritmi di intelligenza artificiale guidati da modelli. Le reti neurali Spiking hanno il potenziale per replicare i neuroni reali, rappresentando parte delle loro caratteristiche biologiche. L’approccio computazionale ispirato al cervello può essere esteso alla navigazione e alla mappatura basate su Snn, formando memorie neurali spaziali episodiche con capacità di apprendimento multi-scala.

L’appuntamento è per martedì 20 dicembre ore 10 a Villa Cambiaso, Via Montallegro 1 – Genova.

Per partecipare è necessario compilare il form.