Approvati 53 nuovi progetti transnazionali per un budget di quasi 100 milioni di euro in arrivo dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Questi i risultati del primo bando per proposte progettuali di Interreg Central Europe 2021-2027, il programma che comprende nove stati membri dell’Unione Europea (Austria, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) e cofinanzia interventi in tema di innovazione, energia, trasporti, risorse naturali e culturali.

«La cooperazione in un’area molto eterogenea, sia dal punto di vista geografico che socio-economico, come quella dell’Europa Centrale è altamente strategica per rendere le nostre regioni dei luoghi migliori in cui vivere e lavorare. Anche la Liguria si è fatta trovare pronta a questa prima chiamata, attivando un tavolo regionale con i soggetti interessati e aderendo a sei di questi progetti − sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti − confidiamo che, anche in vista dei 30 milioni di euro in più di dotazione complessiva che avrà il programma Interreg Central Europe nel settennato 2021-2027, la nostra comunità saprà farsi trovare altrettanto pronta con i prossimi bandi».

In particolare, per il territorio ligure sono stati approvati i seguenti progetti per un totale superiore agli 1,3 milioni di euro (di cui oltre un milione Fesr):

– Accessmile, nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità dei collegamenti delle regioni rurali e periferiche ai principali nodi Ten-T in Europa Centrale (partner ligure: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale);

– Bim4ce, per un monitoraggio dei ponti dell’Europa Centrale con dati in tempo reale e gemelli digitali (partner ligure: Fos spa);

– More than a village, in favore della transizione verso villaggi “smart” e un modello di villaggi dell’Europa Centrale sempre più competitivi e attraenti (partner ligure: Gal Genovese);

– Rail4regions, finalizzato al miglioramento della rete globale di trasporto merci in Europa Centrale e alla promozione dell’accessibilità dei principali corridoi di trasporto (partner ligure: T Bridge spa);

– Smart Circuit, hub di innovazione digitale per migliorare l’eco-sistema manifatturiero (partner ligure: Siit Scpa);

– Smerf, per la transizione delle Pmi a bassa e media tecnologia verso le Smerf – Sme Ready for the Future (partner ligure: Università degli Studi di Genova – Scuola Politecnica).

L’apertura del secondo bando è prevista per il 22 marzo 2023 e avrà un’allocazione di risorse pari a 60 milioni di euro Fesr.