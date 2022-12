Negli ultimi sei anni il mercato immobiliare italiano ha registrato un calo del prezzo medio degli immobili e, tra le 16 città più popolose, Genova è quella che presenta l’aumento più rilevante del numero di metri quadri acquistabili con 150 mila euro (+21,5%), segno di una perdita di valore degli immobili.

I dati emergono dal report “Quanti metri quadri puoi comprare con 150.000 euro in Italia?”* realizzato da Reopla, la società parte del gruppo Sprengnetter specializzata nella big data analysis e nella realizzazione di software innovativi e Avm (Automated valuation mode) per il settore immobiliare.

La ricerca indaga quanti metri quadri si possono comprare nelle diverse province e nelle 16 città italiane più popolose con 150.000 euro, confrontando la variazione tra il 2016 e il primo semestre del 2022.: nel primo semestre 2022 sono 186,7 i metri quadrati che si possono acquistare in media a livello nazionale con 150 mila euro (valore molto prossimo al prezzo medio delle compravendite effettuate in Italia nell’anno 2021), +7,6% rispetto ai primi sei mesi del 2016, quando con la stessa cifra si potevano comprare 173,4 metri quadrati.

Dal 2016 al 2022 il numero di mq acquistabili a Genova con 150 mila euro è cresciuto in modo decisivo, per una variazione in percentuale dei metri quadri acquistabili di +21,5%, la più alta in Italia, a indicare una perdita di valore degli immobili nel capoluogo ligure.

Zona Gavette-Staglieno presenta l’aumento più alto (+59,8%), val Cerusa il più basso (-15%).

A Genova si comprano in media 105,6 mq con 150.000 euro, che possono diventare 205,5 in zona Buranello-Sampierdarena, ma solo 35,8 a Nervi.

Fra le 16 città più popolose Catania quella in cui si possono comprare le case più grandi (150 mq), Milano resta invece la città più cara, dove con 150 mila euro si acquistano le case più piccole: solo 44 mq.

Le province più “care”, dove si può acquistare il minor numero di metri quadrati, sono invece tutte nel Centro-Nord del Paese. Bolzano è la provincia con i metri quadri più “salati”: qui con 150mila si riescono a comprare solo 64,9 mq. Completano il podio Livorno (78,3) e Trieste (83). Seguono nella top ten le province di Firenze (84,2), Trento (87,3), Milano (88,8), Rimini (96,3), Prato (96,6), Roma (99,7) e La Spezia (103,6).

*L’analisi si basa sull’andamento dei prezzi medi di tutte le città oggetto di studio, trasformando i valori in mq in dimensione media acquistabile con un dato quantitativo economico. Reopla ha individuato 150.000 euro come valore di riferimento, in quanto prossimo al prezzo medio delle abitazioni vendute nel 2021. Le banche dati utilizzate per tale elaborazione sono di proprietà di Reopla e comprendono 600.000 compravendite residenziali negli ultimi 24 mesi e le banche dati fornite a livello nazionale da Omi, Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.