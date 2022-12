Alessio Sardo, ricercatore di Filosofia del diritto dell’Università degli Studi di Genova si è aggiudicato uno dei finanziamenti da 1,5 milioni di euro del Consiglio europeo per la ricerca per il progetto “Habitat: How European Big Cities and Legal Systems Trigger Urban Inequality”.

Il progetto − che ricade nell’ambito del bando “Social sciences and humanities” – “SH2 Institutions, governance and legal systems” − indagherà come le grandi città e i sistemi giuridici europei determinino la disuguaglianza urbana.

Alessio Sardo

«Le forme più pervasive di disuguaglianza urbana non sono semplicemente il prodotto di fallimenti del mercato, di cambiamenti demografici spontanei e di fattori puramente socioeconomici – commenta Sardo –. Piuttosto, dipendono in larga misura dall’incapacità dei sistemi giuridici di correggere le distorsioni, le inefficienze e le diseguaglianze delle economie urbane».

I finanziamenti di avviamento del Consiglio europeo per la ricerca, Erc starting grant, fanno parte del programma Horizon Europe e vengono erogati annualmente a ricercatori con un’esperienza da 2 a 7 anni post dottorato, per lanciare i loro progetti e formare i loro team.

Il Consiglio europeo per la ricerca quest’anno ha ricevuto 2.932 proposte di progetti: 408 ricercatori di 46 Paesi hanno ottenuto i finanziamenti starting 2022, per un valore complessivo di 636 milioni di euro.

I progetti italiani vincitori del grant sono stati 41, di cui 27 provenienti da ricercatori di università o enti di ricerca italiani, tra cui Habitat.