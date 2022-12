Vendite significative nell’ultima settimana di novembre per Gismondi 1754: si tratta di due gioielli “su misura” negli Stati Uniti e di una fornitura per un nuovo distributore in Medio Oriente, per un controvalore complessivo di oltre 1 milione di euro.

Le due special sales, per un totale pari a 880.000 euro, riguardano un girocollo oro e diamanti dal valore di 680.000 euro e un set di diamanti dal valore di 200.000 euro. Per quanto concerne la vendita nel canale wholesale, pari a 330.000 euro, si tratta di una fornitura per un nuovo distributore sito in Israele, Paese che ha interessanti potenzialità e in cui Gismondi 1754 sta gettando le basi per essere presente nel prossimo futuro.

Il Medio Oriente è, infatti, un mercato sempre più strategico e attrattivo per il mercato dei preziosi di alta gamma, motivo per cui Gismondi 1754 anche quest’anno parteciperà al “Jewellery Salon 2022” di Riyadh (Arabia Saudita), in programma dal 6 al 10 dicembre 2022, in cui il brand genovese esporrà le proprie collezioni e alcuni pezzi in edizione limitata.

A differenza della fiera di Doha, spiccatamente destinata al target retail Qatariota, il “Jewellery Salon” di Riyadh si rivolge a una platea retail più ampia e anche internazionale, con personalità di alto profilo provenienti da tutto il Middle-East. L’evento mira a reinventare il panorama dell’industria della gioielleria saudita, unendo i più famosi designer internazionali e domestici in un unico appuntamento, rendendola tra le mostre di gioielli più esclusive del Medio Oriente e del Nord Africa, con un fascino senza tempo e un’aura di magnificenza diversa da qualsiasi altra.

Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754, commenta: “Le vendite concluse nell’ultima settimana sono molto importanti e si inseriscono nel trend di crescita in doppia cifra già rappresentata nei primi 9 mesi del 2022. Ci accingiamo a partecipare a una delle fiere più importanti del Middle East con grandi premesse perché l’intera area rappresenta uno dei palcoscenici dove Gismondi 1754 deve essere presente in quanto è una delle arene dove si gioca la partita dell’alto di gamma”.