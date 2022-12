Giglio Group tramite Salotto di Brera distribuirà il lusso al Caput Mundi di Città del Vaticano

Giglio Group attraverso la controllata al 100% Salotto di Brera, specializzata nel settore Duty Free e Travel Retail segmento lusso, comunica di aver siglato l’affitto del ramo d’azienda con Gasak srl (società che ha in gestione il Mall) per la distribuzione di accessori moda, beauty, profumi, orologi, occhiali ed exclusive food limited edition, nel complesso commerciale Caput Mundi The Mall situato all’interno della Città del Vaticano, crocevia di milioni di visitatori per lo Stato Pontificio e i Musei Vaticani in particolare in vista del Giubileo (Caput Mundi) che si concluderà nel 2025.

L’accordo ha durata triennale rinnovabile e rappresenta, unitamente a quello siglato con i colossi mondiali nella gestione di spazi commerciali destinati al lusso sulle navi da crociera, un nuovo asset considerato strategico e prestigioso per la Business Unit.

Il settore del Travel Retail sta assumendo un ruolo sempre più dominante a livello globale, con le stime di mercato che indicano un raddoppio del fatturato di questo canale all’interno del “personal luxury market goods” da qui al 2025, con un ‘incidenza compresa tra il 5-7% dei complessivi 330-350 miliardi previsti per l’intero comparto (dati “Worldwide Luxury Goods Monitor 2020” – Bain & Company and Fondazione Altagamma).

Stefania Mariani, fondatrice di Salotto di Brera, commenta: «Il nostro ingresso nel travel retail della zona extraterritoriale in Città del Vaticano rientra nella strategia di ampliamento e consolidamento della nostra rete distributiva prospettata dal 2020». Alessandro Giglio, presidente e a.d. di Giglio Group, aggiunge: «La nostra crescita nel settore del Travel Retail, dopo avere pianificato per il 2023 la nostra presenza su oltre 150 navi da crociera e oltre 5 aeroporti internazionali, si consolida con un ulteriore importante passo che ci porta a essere protagonisti di un evento globale come il Giubileo. Questa Business Unit, sinergica e convergente con la nostra attività di e-commerce, completa la mission di omnichannel solution per le aziende partner e rappresenta un importante impulso alla nostra crescita».