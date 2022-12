«Bene la notizia della copertura economica degli interventi previsti per la realizzazione della variante Aurelia alla Spezia, in particolare per la conclusione del terzo lotto, come era stato annunciato anche dal commissario straordinario Matteo Castiglioni. Ora attendiamo entro la fine dell’anno il bando di gara di Anas per la sua realizzazione».

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito alla notizia del via libera del Cipess al programma di infrastrutture strategiche di competenza di Anas, tra cui l’utilizzo di oltre 105 milioni di euro per l’opera spezzina.

«Con l’apertura del bando entro la fine dell’anno per lo stralcio C del terzo lotto – ha aggiunto Giampedrone – si avvierà a completamento un intervento strategico per quel territorio, garantendo continuità rispetto al primo stralcio (A) del terzo lotto, in fase di realizzazione, e al secondo (stralcio B), già assegnata con l’avvio dei cantieri previsto nelle prossime settimane».