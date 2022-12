In Liguria si registra un incremento dei nuovi casi di Covid (+14,4%, il maggiore a livello nazionale) con un’incidenza di 523 ogni 100 mila abitanti. Cresce il numero dei posti letto occupati da pazienti positivi al tampone (27%) mentre il dato relativo alla terapia intensiva è in lieve calo (3,5%).

Questi i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 25 novembre-1° dicembre 2022.

«Sul fronte dei nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – non si registrano sostanziali variazioni (-0,7%): dai 229 mila della settimana precedente si attestano a quota 227 mila, con una media mobile a 7 giorni che supera i 32 mila casi al giorno».

7 Regioni registrano un incremento dei nuovi casi (dal 5,7% della Basilicata al 14,4% della Liguria) e 14 un calo (dal -0,6% dell’Emilia-Romagna al -21,1% della Provincia Autonoma di Bolzano).

L’aumento dei nuovi casi si registra in tutte e quattro le province liguri e l’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 25 province tra cui La Spezia (582) e Genova (541).

Per quanto riguarda i vaccini, in Liguria il tasso di copertura delle quarte dosi è del 30,5% (sesto posto in Italia), mentre il 14,2% non ha ancora ricevuto la terza dose di vaccino. L’11,7% (al netto dei guariti) non ha ricevuto nessuna dose.