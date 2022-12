Erg, tramite la propria controllata Erg Spain Holdco slu, ha sottoscritto con Renertia Gestion Solar II, Scr-Pyme, società riconducibile a Renertia Investment Company – venture capital spagnola che opera e investe nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione di impianti rinnovabili – un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Instalación Fotovoltaica Arericsol VIII slu, società proprietaria di un impianto solare fotovoltaico situato a Fregenal de la Sierra, nella Comunidad autónoma de Extremadura, con una capacità installata di 25 Mwp.

ll valore dell’operazione in termini di enterprise value è di 30,4 milioni di euro mentre l’ebitda atteso a regime è di circa 3 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo trimestre 2023 contestualmente all’entrata in esercizio dell’impianto.

L’impianto, costruito da Aresol durante il 2022 è in fase di test e commissioning e si prevede la sua entrata in esercizio nei primi mesi del 2023. Situato in una delle regioni spagnole con maggiore risorsa solare a livello europeo, il progetto di Fregenal avrà una produzione totale annua stimata di poco superiore a 50 GWh, pari a oltre 2000 ore equivalenti corrispondenti a 24 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: «Grazie all’acquisizione dell’impianto fotovoltaico di Fregenal, di elevatissima qualità, ERG consolida la presenza in Spagna proseguendo il percorso di crescita e diversificazione tecnologica in linea con il Piano Industriale».

Nel corso dell’operazione Erg è stata assistita da Renergetica come transaction advisor, da Ilf come technical advisor, Ernst & Young in qualità di tax & accounting advisor e Montero Aramburu in qualità di legal advisor.