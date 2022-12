È Emanuela Traverso la nuova segretaria generale Nidil Cgil Genova. Traverso prende il posto di Laura Tosetti rieletta da pochi giorni segretaria generale Flai Cgil. Traverso è stata eletta dall’assemblea generale della categoria nell’ambito del V Congresso del Nidil Cgil svoltosi oggi presso la sede della Cgil di Cornigliano.

Emanuela Traverso, classe 1982, mamma di Elisa di 11 anni, dopo il diploma socio-psico-pedagogico lavora per cinque anni nel sociale come educatrice di minori e pazienti psichiatrici. Nel 2006 inizia un percorso professionale nella grande distribuzione e nel 2010 diventa delegata sindacale per la Filcams Cgil all’interno dell’Azienda Decathlon dove lavora. Dal 2017 viene distaccata presso la Camera del Lavoro di Genova dove si occupa del servizio di orientamento al lavoro, coadiuva la segreteria confederale nel campo delle politiche giovanili, politiche di genere e mercato del lavoro. Nell’ambito del Sol è tra le artefici del coordinamento disoccupati Camera del Lavoro di Genova.

«Assumere la responsabilità della categoria della Cgil che si occupa di lavoro precario è un grande impegno, soprattutto in questi anni in cui la maggioranza dei neo assunti ha un contratto di lavoro precario – commenta Traverso a margine della sua elezione – in Liguria solo il 12 per cento dei nuovi assunti ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo fa comprendere quanto sia ampia la platea delle persone alle quali ci rivolgiamo. Il nostro compito è quello di garantire a tutte e tutti maggiori diritti, anche per questo siamo contrari alla reintroduzione dei voucher e abbiamo invece proposto una Carta dei diritti universale che li estenda anche a chi non li ha».