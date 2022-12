«Mi dispiace. Le dimissioni non gliele aveva chieste nessuno. Con Marco Beltrami abbiamo fatto tante cose assieme, i passi avanti dell’Amt in questi 5 anni, compresa la fusione con Atp, sono stati un grandissimo successo. Ritengo abbia fatto un bel lavoro. Mi dispiace che non voglia più continuare, comprendo lo stress soprattutto legato a Covid e ristori. I rapporti restano ottimi».

Lo ha detto il sindaco Marco Bucci a margine della conferenza stampa sulle aree di Cornigliano, commentando le dimissioni del presidente di Amt Marco Beltrami.

Sul bilancio dell’azienda Bucci ha detto di non aver nessuna preoccupazione e che non c’è alcun problema tecnico. «Per fare il presidente ci vogliono le caratteristiche e a un certo punto uno può dire di no. Anche io quando sono voluto tornare in Italia ho dato le dimissioni».

Sul motivo delle dimissioni, ossia il mancato introito dovuto alla sperimentazione della gratuità degli impianti verticali e della metropolitana in alcune fasce orarie, in una fase già complessa per il calo degli utenti a causa della pandemia, difficile dire effettivamente quanto impatti, anche se le stime − ricorda il sindaco − sono di 2 milioni. «L’1% del bilancio».

Bucci va avanti sul progetto di estensione della gratuità a tutto il tpl: «Ma non vuol dire che è gratis, solo che verrà pagato in altri modi. Per noi è importante, nel momento in cui mi serve il bus, che io non mi debba preoccupare del biglietto così come accade quando accendi la luce, o apri il rubinetto. Oggi si parla di Maas, ossia la mobilità come servizio e non più come prodotto. Saremo prima città in Italia a farlo? Probabilmente sì, e mi riempie di orgoglio, altre città in Europa lo stanno facendo».

Sul futuro presidente non si sbilancia: «Lo stiamo già cercando, presto lo avremo».