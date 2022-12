«La variante Omicron è tranquilla in tutti, questo è il messaggio sbagliato che ha voluto dare il mondo no-vax. Non è così. È meno aggressiva se sei vaccinato ma se non lo sei muori esattamente come morivi col virus originale». Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, lancia un messaggio forte che questa mattina, a margine del convegno al Porto Antico di Genova per la presentazione della strategia digitale della Regione Liguria.

«Abbiamo un incrocio infernale tra l’influenza, che sta aumentando in maniera verticale, altri virus respiratori che stanno crescendo e il Covid, che non ha mai mollato. Un incrocio simile fa male al sistema sanitario, perché abbiamo purtroppo ancora troppe persone che non si sono vaccinate completamente per il Covid. Stamane in reparto ho ben 7 ricoverati non vaccinati. A dicembre 2022 ci sono 7 persone con polmoniti gravi e imponenti che non erano vaccinate per il Covid».

Bassetti cita il caso di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica: «Ha il Covid ma ha fatto 4 dosi di vaccino e a 81 anni non ha praticamente quasi nessun sintomo. In reparto ho un ottantenne non vaccinato che ha una polmonite bilaterale devastante, e stamattina ha il suo bel casco in testa come lo avevano i primi malati. Dobbamo dare messaggi chiari alla gente, se non lo facciamo questi sono i risultati».

La colpa, secondo Bassetti, è proprio della convinzione che la variante Omicron sia meno aggressiva: «Omicron fortunatamente non è aggressiva come lo era Delta, ma non lo è soprattutto perché oggi siamo vaccinati o guariti. Se non sei vaccinato né guarito non hai gli anticorpi, e ti fai il quadro clinico esattamente come nel 2020».