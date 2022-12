Il Comune di Genova ha voluto lanciare una nuova campagna di rinnovamento del proprio organico indicendo quattro bandi per 123 nuovi dipendenti, sia amministrativi e amministrativi di area economico-finanziaria (47) sia per la polizia locale (76).

Amministrativi

La selezione per 38 funzionari amministrativi è dedicata ai laureati, triennali, in giurisprudenza e scienze politiche, mentre quella per i 9 funzionari amministrativi di area economico-finanziaria sarà per chi è in possesso di una laurea, anche triennale, in ambito economico-finanziario. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma del Comune di Genova, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 gennaio 2023.

Polizia locale

È stato previsto un incremento anche per quanto riguarda le forze di polizia locale del territorio: il primo bando è dedicato alla ricerca di 49 agenti di polizia locale diplomati e con patente B, mentre il secondo bando è rivolto a laureati in ambito giuridico, economico e amministrativo, con patente B per 27 funzionari di polizia locale. La domanda andrà presentata entro le ore 12:00 del 9 gennaio 2023.

Le prove

Le prove d’esame per tutte le figure possono essere strutturate in tre step: un’eventuale prova preselettiva a risposta multipla, una prova scritta e una orale, tutte volte a verificare le competenze dei candidati in merito alle materie d’esame e l’attitudine al ruolo. Per i concorsi dedicati alla polizia locale è prevista anche una prova fisica.

Come partecipare

I bandi e tutte le informazioni per presentare la domanda online si possono trovare sul sito web del Comune di Genova alla sezione “Lavora con noi”.

Istituto Cappellari, ente di formazione leader nazionale nella preparazione ai concorsi, comunica di avere già organizzato corsi specifici di preparazione per i concorsi di Genova, frequentabili da subito on line. Per info: 800 77 19 55 – concorsi@istitutocappellari.it – www.istitutocappellari.it/concorsi

Istituto Cappellari, via del Lavoro 26 – 44122 Ferrara, tel. 0532.240404 | 0532.206812