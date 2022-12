Anche i dipendenti di Amiu Genova saranno presenti con servizi rafforzati per la serata finale del Tricapodanno nel centro di Genova.

A partire dalla giornata di domani, 31 dicembre, saranno previste queste azioni di intervento:

Rimozione dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata e residuo secco entro le ore 12 di sabato che verranno ripristinate durante la giornata del 1 gennaio in via Dante lato Poste Centrali, via di Porta Soprana e via Ettore Vernazza intersezione piazza de Ferrari. Gli utenti potranno conferire in altre postazioni alternative (saranno installati cartelli informativi sul posto): piazza Dante (lato grattacieli); ecopunto via Tommaso Reggio (zona Arcivescovado) dove sarà presente un addetto Amiu per permettere l’accesso al locale anche senza chiavetta; via dei Cebà (zona supermercato Coop Piccapietra)

Dalle 18 di sabato 31 fino al termine della manifestazione, all’interno della zona rossa saranno presenti due squadre di ‘pronto intervento’ per pulizia e asporto rifiuti o per esigenze di ordine pubblico.

Negli stessi orari ci saranno anche due squadre all’esterno della zona rossa (zona gialla e vie limitrofe) sempre per eventuale pulizia , asporto rifiuti ed esigenze ordine pubblico

Dal primo pomeriggio del 31 dicembre dai punti di accesso alla zona dedicata alla serata finale saranno sistemati i cassonetti per il conferimento del vetro e delle lattine per un totale di 120 contenitori che saranno monitorati per garantire il loro svuotamento all’occorrenza

Un’ulteriore squadra di addetti è dedicata alla raccolta vetro che interverrà su richiesta delle forze dell’ordine.

I mezzi utilizzati per le operazioni di pulizia post festa nella notte e la mattina del 1 gennaio: 7 spazzatrici, 1 lavastrade e 3 idropulitrici

Le squadre di addetti al ripristino dell’igiene e del decoro al termine della serata del 31 dicembre praticamente raddoppieranno rispetto le normali di servizio e si passerà da 69 tra addetti, coordinatori e autisti a 131 persone: quindi 116 addetti, 10 autisti e 5 coordinatori

Anche la serata del 29 dicembre ha visto lo stesso tipo di organizzazione con squadre di addetti e di mezzi dedicate nella zona del Porto Antico e piazza Caricamento con la messa a disposizione di contenitori per gli spettatori dei concerti dove conferire vetro e lattine, i servizi si replicheranno anche questa sera 30 dicembre.