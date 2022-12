Dopo l’anticipazione data all’inaugurazione, è finalmente disponibile al pubblico l’abbonamento per 10 ingressi alla Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova.

Il biglietto, non nominativo e valido 1 anno dal momento dell’acquisto, può essere utilizzato per prenotare contemporaneamente più ingressi, in tutti i giorni della settimana, festivi compresi, per tutte le tipologie di biglietto (adulto/ragazzo/bambino/ridotto).

Il nuovo abbonamento Ten è proposto fino al 6 gennaio alla tariffa speciale di 70 euro ed è acquistabile sia in biglietteria, sia on line sul sito.

Fino al 9 gennaio, la visita al nuovo spazio espositivo è arricchita dai “science snack”, animazioni sviluppate in collaborazione con il Festival della Scienza adatte alle diverse fasce di età che approfondiscono di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. Il palinsesto prevede appuntamenti pomeridiani nei giorni feriali e appuntamenti in tutte le fasce di visita nei giorni festivi e nel periodo natalizio. I “science snack”, compresi nella visita, hanno una durata di 20 minuti circa.

La visita al nuovo experience museum è su prenotazione obbligatoria con ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 16 (chiusura struttura ore 18).

La Città dei Bambini è acquistabile, sia singolarmente sia in abbinamento alle altre attrazioni del mondo AcquarioVillage, presso la stessa biglietteria dell’Acquario di Genova oppure on line.

Tutti gli aggiornamenti sul nuovo experience museum sono disponibili sul sito www.cittadeibambini.net e sui canali Facebeook e Instagram.