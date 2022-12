Un’area sportiva polifunzionale in via Mafalda di Savoia. È il progetto che il Comune di Chiavari sta portando avanti per aumentare gli spazi pubblici per praticare sport all’aria aperta.

«Un intervento che si pone un duplice obiettivo − spiega il consigliere comunale allo sport Andrea Dagnino − Da un lato riqualificare la superficie di copertura della vasca dell’acquedotto chiusa da anni, dall’altro consegnare alla cittadinanza un‘area dove poter fare liberamente attività fisica. Il campetto è collocato in una posizione centrale, a due passi delle scuole Mazzini e dalla piscina di largo Pessagno, dove poter giocare anche a basket in sicurezza e in modo gratuito. Lo sport ha un potenziale educativo straordinario in cui crediamo fortemente come amministrazione e che vogliamo sostenere con nuove idee per una più ampia partecipazione ed inclusione».

L’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica è stato dato dal Comune di Chiavari all’architetto Roberto Capozzi.

«Prosegue il lavoro che abbiamo iniziato cinque anni fa per dotare la città di spazi e di impianti sportivi moderni e riqualificati, dando così una risposta concreta alle richieste dei cittadini e delle oltre 80 associazioni presenti − afferma l’assessore allo sport, Gianluca Ratto − Sono diversi gli investimenti realizzati sino a oggi tra cui l’efficientamento del palazzetto dello sport, il restyling delle palestrine di via Gastaldi, il nuovo manto e illuminazione a led del campo di Colmata. L’area polifunzionale di via Mafalda di Savoia sarà l’ennesima prova del nostro impegno a favore dei ragazzi».