“Rapporto Banca-Impresa: quale scenario per il 2023?” è il tema del webinar organizzato dalla Compagnia delle Opere per giovedì 15 dicembre alle 17.

Già nel 2022, CdO ha organizzato una serie di webinar a tematica finanziaria per favorire il dialogo delle pmi con gli istituti di credito e per poter far fronte all’attuale crescita dell’inflazione, con costi maggiorati dell’energia e delle materie prime, e al rialzo dei tassi di interesse. Gli imprenditori, oggi, si ritrovano davanti a nuove sfide: Come migliorare il rapporto banca impresa? Come fare un uso più consapevole dell’accesso al credito? Come strutturare un business plan come strumento di dialogo con le banche?

Stefano Barrese

Interverrà Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

