Anche quest’anno Bper Banca promuove l’iniziativa Emma (European money mule action), la campagna di sicurezza informatica attivata e coordinata dall’Europol e dall’Ebf – European Banking Federation per contrastare la frode basata sul riciclaggio di denaro del cosiddetto Money Muling. Un Money Mule, in italiano ‘mulo di denaro’, è una persona che trasferisce ad altri del denaro, digitalmente o in contanti, ricevuto da una terza parte, ottenendo in cambio una commissione. In sostanza, si tratta di un modo di trasferire denaro per finalità illecite usando come mulo, appunto, una persona totalmente ignara.

La European money mule action è uno sforzo multidisciplinare pubblico-privato volto a combattere le reti di Money Mule che traggono beneficio da varie forme di criminalità, principalmente da frodi informatiche contro le istituzioni finanziarie e i suoi clienti.

Nell’iniziativa Bper Banca è in prima linea insieme al CERTFin – CERT Finanziario Italiano, partner dell’iniziativa per l’Italia, con l’obiettivo principale di contrastare il Money Muling attraverso un’azione operativa coordinata delle forze dell’ordine in più giurisdizioni all’interno dell’Ue, seguita da una campagna di prevenzione e sensibilizzazione nell’ambito dell’hashtag comune #DontBeaMule. La campagna si basa sul presupposto che il migliore strumento per prevenire tali pratiche illegali è l’informazione, ricordando che essere un “Money Mule” è un reato punito severamente.

Davide Belloni, responsabile dell’Ufficio Cybersecurity & Fraud Management – Bsecurity di Bper Banca, ha dichiarato: «Aderire a iniziative così importanti ci permette di contribuire alla sensibilizzazione su un tema essenziale che è quello della sicurezza informatica, con l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza dei clienti sui possibili pericoli di frode e di sensibilizzarli ad un uso sicuro dei canali e degli strumenti digitali. Come banca ci siamo sempre impegnati nel comunicare quanto più possibile come difendersi dalle truffe, riconoscendo determinati atteggiamenti sospetti. Emma dà un grande contributo e siamo fieri di promuovere ancora una volta una campagna di grande utilità e valore».