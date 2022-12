Bper Banca e Bper Factor, società del Gruppo Bper attiva nel settore del factoring, hanno messo a punto una serie di interventi per sostenere le esigenze finanziarie delle aziende agricole, intermedie e capo filiera, utili ad anticipare i tempi di pagamento dei prodotti destinati alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione. Nello specifico, attraverso l’attività del Centro Imprese Modena Nord di Bper, è stata messa a disposizione una linea di finanziamento di dieci milioni di euro in favore della Cooperativa Casearia Castelnovese (Gruppo Granterre) di Castelnuovo Rangone (Modena), a cui aderiscono 103 aziende agricole situate nelle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna.

Il caseificio lavora oltre 480 mila quintali di latte per la produzione annua di oltre 81 mila forme di Parmigiano Reggiano. I lunghi tempi di stagionatura, tipici di una larga parte di prodotti Dop delle società agricole, richiedono ingenti disponibilità finanziarie per sostenere le filiere produttive. Con questa operazione, Bper Banca si è quindi proposta di intervenire a supporto dei caseifici con linee di finanziamento factoring, assistite da pegno rotativo sulle giacenze di formaggio in stagionatura presso i magazzini degli stessi stabilimenti; ciò consente di anticipare la liquidazione di acconti e saldi sulle fatture del latte conferito dalle aziende agricole associate.

Il responsabile della Direzione Imprese e Global Transaction di Bper Banca, Davide Vellani, ha dichiarato: «Il rapporto tra imprese e credito è oggi fondamentale per accompagnare anche il settore agroalimentare e agricolo verso un percorso di specializzazione. Attraverso questo importante finanziamento vogliamo quindi essere a fianco dei produttori non solo per aiutare un pilastro dell’economia italiana, ma anche per valorizzare il legame con il territorio, portando avanti un cammino che connota da sempre il nostro modo di fare banca».

“Il sostegno di Bper Banca al settore agricolo e agroalimentare -precisa una nota della società – si completa attraverso l’offerta di un’ampia gamma di prodotti e servizi specifici rivolti a sostenere investimenti destinati, in particolare, alla transizione energetica e digitale delle aziende per migliorarne l’efficienza e la competitività. Sul tema dell’energia, i servizi specialistici di Bper sono in grado di dare consulenza e supporto sui bandi relativi ai vari progetti Pnrr che prevedono lo stanziamento di fondi destinati alla realizzazione di parchi agri-solari e di impianti per la produzione di biogas e biometano agricolo. Le linee di finanziamento che prevedono interventi di garanzie pubbliche, Mcc, Sace, Bei e Fei consentono inoltre di sostenere le più diverse esigenze aziendali legate al sostegno del circolante e del caro energia oltre che ai programmi di investimenti in nuove strutture, impianti e macchinari”.

Caseifici Granterre, con sede a Modena, è la più grande società italiana che produce e commercializza formaggi Dop (soprattutto Parmigiano Reggiano e Grana Padano) e governa una filiera produttiva che interessa oltre duemila allevatori in Emilia- Romagna, Veneto e Lombardia.