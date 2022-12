Avvio lievemente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,43% e tiene dopo i primi scambi, con Saipem miglior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione in aumento del 2,6%. Tra gli altri titoli principali di Milano in rialzo oltre il punto percentuale Amplifon, Diasorin e Campari, mentre Prysmian cede l’1,48%.

Mercati azionari europei in leggero aumento in avvio di giornata: la Borsa di Londra segna una crescita dello 0,1%, con Parigi e Francoforte in rialzo dello 0,3%.

Non si è spenta l’onda negativa della decisione a sorpresa della Banca centrale giapponese di allentare la politica di controllo dei rendimenti dei titoli sovrani permettendo ai tassi di interesse a lungo termine di aumentare ancora: i mercati asiatici chiudono tutti in lieve calo. Tokyo ha concluso in ribasso dello 0,6%.

Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio viene scambiato a 76,37 dollari con un aumento dello 0,18%.

Il Brent con consegna a febbraio passa di mano a 80,31 dollari al barile con un aumento dello 0,40%.

Nei cambi euro poco mosso, scambiato a 1,0614 dollari con un calo dello 0,09% e a 140,2700 yen con un aumento dello 0,23%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco diminuisce a 214 punti base (-1,13%), il rendimento è a +4,43%.