Avvio in calo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,34%. Solo due titoli positivi nel listino principale: Diasorin (+0,71%) e Stmicroelectronics (+0,35%). In calo Leonardo (-1,72%), Campari (-1,12%) e Moncler (-1,11%).

Mercati azionari europei tutti in lieve calo in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in ribasso dello 0,7%, Parigi negativa dello 0,3%, Francoforte -0,25%.

Asia tutta in calo in alcuni casi anche pesante, sull’esplosione della situazione Covid in Cina: Tokyo ha chiuso in negativo dello 0,9%.

Prezzo del petrolio in diminuzione questa mattina: il barile Wti con consegna a febbraio è scambiato a 78,26 dollari con un calo dello 0,89%. Il Brent con consegna a febbraio passa di mano a 82,83 dollari con un calo dello 0,52%.

Nei cambi euro poco mosso rispetto al dollaro, scambiato a 1,0613 dollari con un aumento dello 0,01%. Rispetto allo yen l’euro è scambiato a 141,9700 con una riduzione dello 0,52%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è sostanzialmente stabile a 214 punti base (+0,04%). Il rendimento è a +4,62%.