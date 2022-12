Si è svolto ieri, in modalità digitale, il primo incontro di benvenuto fra i vertici di Banco di Desio e della Brianza, Bper e i responsabili delle 40 filiali ex Carige che l’istituto acquisirà dal Gruppo Bper.

Alessandro Decio

Presenti all’incontro l’amministratore delegato, Alessandro Decio, e molti dirigenti di prima linea dell’istituto. L’occasione è stata un augurio reciproco per le imminenti feste natalizie e una presentazione della banca, delle persone e delle funzioni e soprattutto la disponibilità a rispondere apertamente a domande, raccomandazioni e stimoli in vista del closing previsto prossimamente.

L’acquisizione delle filiali avverrà dopo la cessione di un ramo aziendale del perimetro Carige da parte di Bper e si perfezionerà entro fine febbraio 2023.

Banco Desio annuncia in una nota che “Il benvenuto ai nuovi futuri colleghi è stato dato subito: il bonus straordinario di 500 euro per ogni dipendente di Banco Desio, pensato per offrire un supporto concreto nel contrasto all’incremento del costo della vita e all’aumento del prezzo delle bollette energetiche, ed erogato sotto forma di welfare, verrà esteso anche a tutti i dipendenti delle filiali acquisite, fin dall’ingresso nel gruppo sia ai futuri colleghi ex Carige che ai futuri colleghi ex Banco di Sardegna”.

“Anche ai clienti – precisa la nota – verranno erogate condizioni particolarmente agevolate e un welcome bonus per accoglierli al meglio e mitigare i potenziali piccoli disagi che potrebbero occorrere nel contesto della migrazione e che, comunque, Banco Desio si sta adoperando per minimizzare”.