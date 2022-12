Il gruppo Pd del Comune di Genova chiede la convocazione d’urgenza di un consiglio monotematico su Amiu prima della votazione sul bilancio

“Nella seduta odierna della Commissione di Bilancio su Amiu – si legge in una nota diffusa nella tarda serata di ieri – è andata in scena l’ennesima vergogna da parte della giunta Bucci che, stravolgendo l’ordine dei lavori, ha reso impossibile lo svolgimento delle attività escludendo di fatto i sindacati dal dibattito. Per questo, in un’aula resa deserta da una presenza della maggioranza ridotta alla difesa del numero legale, di fronte all’ennesima violazione dei principi democratici, il gruppo del Partito democratico ha scelto di abbandonare la Sala Rossa”.

“I lavori di questi giorni sul Bilancio – precisa la nota – preoccupano, per la conduzione del tutto parziale dell’aula e per l’oramai dimostrata volontà di impedire la discussione, con l’omissione costante di informazioni, come già accaduto in maniera grottesca lunedì su Amt”.

Il Pd annuncia che nella seduta verrà chiesto “Perché in 6 anni di amministrazione non è stato costruito alcun impianto, a partire dal Tmb di Scarpino, perché la differenziata ha numeri peggiori d’Italia, perché, invece, i genovesi pagano però la Tari più alta, seconda solo a Catania”.