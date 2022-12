Albenga ha diffuso il bilancio delle attività effettuate dagli agenti della polizia locale nel corso del 2022.

Dalla tutela ambientale agli atti di polizia giudiziaria passando per gli arresti, le indagini e i controlli, il tutto senza dimenticare la prevenzione.

Per quel che concerne la tutela ambientale sono stati fatti: 36 verbali in violazione al regolamento gestione rifiuti (errato conferimento rifiuti, abbandono indiscriminato degli stessi, ecc.), 54 verbali in violazione al regolamento di polizia rurale (abbruciamenti, pulizia fossi e canali eccetera), 3 verbali in violazione al regolamento di polizia urbana, 60 controlli sulla conduzione dei cani da cui sono scaturiti 3 verbali e ben 300 sopralluoghi effettuati considerando che per ogni pratica è spesso necessario esperire più controlli.

In materia edilizia: 9 verbali relativi a violazioni occupazione suolo pubblico per cantieri, 16 indagini delegate e 80 sopralluoghi.

Nel 2022 l’ufficio Sicurezza urbana della polizia ha effettuato ben 29 arresti, 94 comunicazioni notizia di reato, 100 perquisizioni (veicolari, locali e personali), 93 sequestri penali (24 di sostanze stupefacenti, 16 denaro relativo a proventi di reato, 23 telefoni cellulari, 5 armi, 4 veicoli, 2 bilancini di precisione per attività di spaccio, 12 merce contraffatta, 1 bicicletta, 1 agenda telefonica, 1 sottotetto, 1 patente di guida contraffatta), 34 sequestri amministrativi (stupefacenti e abbigliamento).

Diversi anche i verbali effettuati: 17 verbali per ubriachezza, 19 per possesso di stupefacente di cui 3 con ritiro cautelare di patente, 1 verbale inerente a norme Covid, 23 verbali in violazione al regolamento di polizia urbana, 12 inerenti al decreto Minniti.

Ben 83 inoltre i fotosegnalamenti.

Il sindaco Riccardo Tomatis commenta: «Il bilancio dell’attività della polizia locale di Albenga del 2022 evidenzia, ancora una volta, come gli interventi siano diversificati sia territorialmente sia nelle diverse azioni. Il lavoro degli agenti nel corso degli anni è diventato sempre più difficile. A loro si chiedono prestazioni inimmaginabili e di essere sempre presenti affrontando tematiche molto varie. Gli uomini e le donne del Comando dimostrano con i fatti la loro professionalità, la specializzazione e la grande competenza. Nel complimentarmi con ciascuno ci tengo a ricordare che è solo grazie al lavoro di squadra che si ottengono questi grandi risultati. Il mio invito è quello di continuare a lavorare in questa direzione tenendo sempre presente l’importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini. La nostra missione è, e deve essere sempre, quella di andare incontro alle persone con umanità e professionalità».