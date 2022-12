Partirà tra poche settimane il nuovo corso Its di Accademia italiana della Marina Mercantile e Fincantieri, uno dei progetti di sviluppo congiunto tra l’ente di formazione e l’azienda.

“Tecnico Superiore per la supervisione e l’installazione degli impianti di bordo” è un corso di formazione continua customizzato e dedicato alle esigenze di Fincantieri.

L’azienda, in quanto socia fondatrice della Fondazione Accademia italiana della Marina Mercantile, condivide con l’istituto diversi percorsi e progetti: venerdì 2 dicembre è stata partner del graduation day 2022, ovvero il momento in cui i diplomati nel corso dell’anno vengono festeggiati e premiati per la fine del loro percorso didattico.

Tra questi, anche gli allievi del corso Its “Tecnico superiore per la supervisione e l’installazione degli impianti di bordo”, un percorso didattico che prenderà nuovamente il via a gennaio 2023 con la selezione degli iscritti al corso per la preparazione del personale tecnico del cantiere di Fincantieri impiegato in attività di prove in mare.

I 22 allievi che seguiranno il corso, a partire da febbraio 2023, seguiranno il consueto percorso di studio in aula e svolgeranno il loro stage presso i vari cantieri italiani dell’azienda, implementando le proprie competenze e capacità tecniche, oltre a conoscere da vicino le attività del più importante costruttore navale nazionale.

Il percorso di formazione continua per il personale di Fincantieri, che prenderà il via già nei prossimi giorni nella sede di Albaro dell’Accademia, è stato studiato dettagliatamente per il personale tecnico del polo di Sestri Ponente, e sarà segmentato esclusivamente sulle necessità di congiungere gli aspetti di preparazione del cantiere alle prove in mare delle navi in costruzione.

Oltre a questi due percorsi, l’Accademia italiana della Marina Mercantile e Fincantieri lavoreranno insieme anche nel futuro centro di simulazione, che sorgerà nella nuova sede dell’istituto presso il palazzo Tabarca, nel porto antico di Genova.