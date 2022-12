Torna il Graduation Day, la cerimonia di consegna degli attestati agli allievi dell’Accademia Italiana Marina Mercantile che hanno terminato il proprio percorso formativo. Con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, la manifestazione si è svolta questa mattina nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Per celebrare l’occasione, cui hanno preso parte le famiglie degli stessi, le Istituzioni, la Guardia Costiera, le principali compagnie di navigazione italiane e gli esponenti del comparto marittimo portuale, il contrammiraglio Sergio Liardo, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, ha consegnato il diploma a 83 ufficiali di Macchina e di Coperta che sono diventati terzi ufficiali andando a coprire circa un terzo della richiesta annuale della marineria italiana.

L’evento è stato anche l’occasione per la consegna dei diplomi a 19 studenti del nuovo percorso per “Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche” (che ha registrato un’occupazione del 100% degli Allievi) e di 21 borse di studio per gli allievi e le allieve più meritevoli tra i corsisti di tutti i percorsi Its di Accademia e i diplomati di coperta, macchina e logistica, donate dalle compagnie di navigazione e aziende partner dell’iniziativa.

«Dopo 3 anni, torniamo finalmente a festeggiare i diplomati in presenza. Il Graduation Day è un momento fondamentale per l’Accademia, perché rappresenta un rito di passaggio importante per tutti gli allievi e le allieve che sono il cuore pulsante della nostra attività. Consegnare i diplomi e le borse di studio, generosamente promosse dalle tante aziende partner del nostro istituto, ha anche il significato simbolico di dare il giusto riconoscimento a questi giovani professionisti del mare» sottolinea Eugenio Massolo, presidente dell’Accademia».

«Sicurezza e incremento delle attività marittime sono fondamentali per lo sviluppo dell’economia della città e del nostro Paese. Basti pensare che l’80% delle merci viaggiano via mare. Sono onorato − commenta il contrammiraglio Sergio Liardo − di consegnare oggi i diplomi a questi ragazzi che rappresentano il futuro ma anche il presente di un settore in continua espansione. Formazione di qualità significa garantire personale sempre efficiente e qualificato».

Sono 2.224 i giovani professionisti del mare, 1317 allievi ufficiali di coperta e 907 di macchina, che dal 2005 ad oggi hanno completato o stanno frequentando il percorso triennale formativo, prendendo parte ai 70 corsi avviati negli anni. Più del 90% di loro ha trovato lavoro grazie alla stretta collaborazione tra l’Accademia e l’Armamento. Sono oltre 30 le compagnie di navigazione italiane che negli anni hanno imbarcato i giovani cadetti. Un traguardo importante per l’Accademia Italiana della Marina Mercantile che oggi è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l’istruzione e l’addestramento degli allievi ufficiali di coperta e macchina, dei quadri direttivi del personale di bordo e di molte altre figure appartenenti al cluster marittimo, nonché, dal 2008, la sede di Imssea, una delle tre agenzie formative dell’International Maritime Organization.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione Its nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. La “mission” dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.

I destinatari sono il personale marittimo di bordo e di terra, gli operatori a livello manageriale e operativo nell’ambito del settore marittimo. L’accesso avviene attraverso selezione pubblica e i cadetti alternano periodi in classe, periodi a bordo per complessivi 12 mesi e periodi di riposo, per un totale di due anni di percorso formativo. La formazione continua, la progettazione e l’adeguamento alle discipline marittime di titoli di studio non nautici completano l’offerta formativa dell’Accademia che negli anni si è diversificata con l’aggiunta di corsi per i livelli direttivi, di corsi di allineamento.

Nel 2016 è stata aperta la sede operativa di Arenzano (Genova) che ospita prevalentemente i corsi dedicati all’hôtellerie di bordo. Qui trovano spazio i percorsi formativi per i tecnici superiori che si occuperanno delle attività di cucina e di accoglienza nel contesto delle navi da trasporto passeggeri, traghetti e crociere, ma non solo. Adult Animator, Pasticceri di Bordo, Entertainment Technician, Commissari di Bordo e molte altre figure professionali, che sono cruciali per l’esperienza generale degli ospiti delle navi passeggeri. A giugno 2025 è prevista l’apertura della nuova sede al Palazzo Tabarca, nella zona della darsena, a Genova.

Negli ultimi anni, in accordo con le aziende, Accademia ha ampliato il suo raggio d’intervento dedicando una particolare attenzione alla mobilità sostenibile e al mondo della logistica nel suo complesso, con l’avvio dei percorsi ITS di “Tecnico Superiore per la gestione dell’automazione in ambito portuale”, “Tecnico Superiore per la gestione e la conduzione dei mezzi ferroviari”, “Tecnico Superiore per la gestione delle commesse – Ship Manager” e “Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche”. Per gli ambiti di Logistica, Ferroviario e Portualità, l’Accademia ha formato circa 140 Tecnici, mentre per l’ambito della cantieristica navale sono 64 i Tecnici specializzati che hanno terminato o stanno terminando il proprio percorso formativo.