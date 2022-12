L’Associazione Italiana Sommelier ha premiato ieri a Rapallo i 10 migliori produttori liguri di vino inseriti nella guida Vitae 2023.

Giunta alla nona edizione, dopo il successo delle precedenti, la Guida Vitae di Ais valorizza da quasi un decennio le straordinarie competenze interne dell’Associazione stessa, facendo narrare ai soci i territori vitivinicoli della penisola.

Sono circa 4 mila i produttori in tutta Italia che hanno accettato di mettersi in discussione e più di 30 mila i vini degustati rigorosamente alla cieca da un migliaio di sommelier.

Tra questi, sono 2.276 le aziende accolte nel volume e 1.011 i vini premiati con il massimo riconoscimento, le Quattro Viti.

Il momento più importante della serata di ieri a Rapallo è stato proprio la consegna degli attestati delle Quattro Viti, assegnati a 10 produttori liguri.

Le aziende liguri premiate sono: Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2018 – Terra di Bargòn, Colli di Luni Vermentino Superiore Solarancio 2021 – La Pietra del Focolare, Duezerosette Brut Rosè non dosato – Tenuta Maffone, Harmoge 2019 – Walter De Battè, Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon In Da Bon 2021 – Azienda Biologica Bio Vio, Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2020 – Bruna, Riviera Ligure di Ponente Vermentino Gold Label 2021 – Luca Calvini, Rossese di Dolceacqua Luvaira 2019 – Gajaudo, Rossese di Dolceacqua Superiore Barbadirame 2020 – Maixei Azienda Agricola e Trexenda 2018 – Viarzo.

Il prestigioso riconoscimento Tastevin, il premio che Ais conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, destinato a una sola cantina per Regione, quest’anno è stato assegnato all’azienda ligure La Pietra del Focolare, per il suo Colli di Luni Vermentino Superiore Solarancio 2021.

Nelle Gemme del 2023 la Liguria è presente col delizioso Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2018 – Terra di Bargòn.

La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente di Associazione Italiana Sommelier della Liguria Marco Rezzano, del vicepresidente di Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana e del membro della Giunta Nazionale Confcommercio Imprese per l’Italia Alessandro Cavo.

«Appuntamento irrinunciabile di Ais Liguria a Rapallo con il presidente Marco Rezzano – ha dichiarato Piana – per scorrere le selezionatissime pagine di Guida Vitae 2023 dell’Associazione Italiana Sommelier, che ha premiato in Liguria 10 vini con il massimo riconoscimento delle Quattro Viti. Sfogliarle significa calarsi nei colori della biodiversità, nel mondo della vitivinicoltura costruito costa ed entroterra nel nome della cultura enologica. Questi premi denotano l’amore per il proprio territorio e la continua ricerca per perfezionare sempre più la qualità dei prodotti. Un modo per promuovere ulteriormente a livello turistico e di marketing territoriale le fatiche di una viticoltura eroica, allo stesso tempo di sapienza secolare e moderna, che Regione Liguria supporta e promuove convintamente».

«Un grande orgoglio poter rappresentare per quanto riguarda la Liguria un’associazione che sta contribuendo a dare una spinta propulsiva alla visibilità del vino in tutta Italia e non solo – afferma il presidente Rezzano – La Guida Vitae ne rappresenta uno dei tasselli importanti oltre che una testimonianza. Quest’anno, abbiamo deciso di premiare le 10 aziende che si sono distinte per la qualità dei loro vini in un contesto molto prestigioso. Dietro questi vini c’è tutto un movimento ligure che mai come in questi anni si sta dimostrando vivo e recettivo, consapevole del fatto che la Liguria è un territorio che, come pochi altri, riesce a tracciare profili dei propri vini che sono indiscutibilmente legati a un territorio articolato e unico. Sono vini che rispecchiano molto il carattere del territorio, sono vini di mare, di pietra, di montagna, di vento e di sole. Siamo lieti di poter celebrare questo momento importantissimo per tutta la Liguria».