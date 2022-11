Simonetta Lucarini è il nuovo direttore sociosanitario dell’Asl 5. Prenderà servizio il 1 gennaio 2023.

Lo comunica la stessa azienda sanitaria.

Lucarini subentra a Maria Alessandra Massei che ha svolto la funzione fino al 31 ottobre per poi, dal 1 novembre 2022, assumere l’incarico di direttore amministrativo in sostituzione di Antonello Mazzone, in quiescenza.

Lucarini vanta una lunga esperienza in Asl 4 da sostituto del direttore Sociosanitario da agosto 2016 a dicembre 2021; dal 2008 è responsabile della struttura semplice dipartimentale rsa e attività geriatriche territoriali, con gestione di strutture residenziali e semiresidenziali accreditate.

Ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia all’Università di Bologna, si è specializzata in Geriatria e Gerontologia nella stessa università e in Psicoterapia cognitiva nella Scuola di Psicoterapia cognitiva di Torino. Ha frequentato i master “Gestione e Direzione dei Servizi Sanitari” e “Direttore di Struttura Complessa”. È professore a contratto all’Università di Genova, polo di Chiavari, per la disciplina Geriatria al corso di laurea in Fisioterapia dal 2006.