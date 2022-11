Un intervento da oltre 191 mila euro per la ristrutturazione della facciata del PalaHockey di Sarzana (intonaci e tinteggiatura completa) da anni in uno stato di abbandono, oltre al ripristino del cornicione e alla messa in posa di un nuovo impianto di illuminazione esterna più green dotato di lampade a led.

Il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’architetto Francesca Zani e autorizzato la procedura di gara per la ristrutturazione esterna: i 191 mila euro fanno parte di un intervento complessivo da 356 mila euro che comprende anche il rifacimento interno del campo da gioco e dei servizi.

Si è dunque concluso l’iter amministrativo seguito al via libera della giunta Ponzanelli che, gia nel 2021, aveva approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di interventi di manutenzione dell’edificio sportivo di piazza Terzi.

La riqualificazione esterna del palahockey rappresenta il secondo lotto di una progettazione più ampia, anch’essa già deliberata, che riguarda un intervento di ristrutturazione interna per la realizzazione di una nuova pista adeguata ai canoni imposti dalla Federazione Sport Rotellistici agli standard europei degli atleti, oltre al rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi. Nell’ultimo anno è già stato riqualificato l’impianto di illuminazione interna e il nuovo sistema di videoserveglianza collegato alle Forze dell’Ordine.

Il restyling del Palahockey fa parte di un progetto complessivo sul vecchio mercato da 356 mila euro, per il quale il Comune ha elaborato l’istanza di cofinanziamento a Regione Liguria, e che potrà quindi − quando sarà finanziata − realizzare un vero e proprio restyling strutturale dell’attuale tempio dell’hockey e di molte altre attività cittadine.

«L’area del vecchio mercato rappresenta un punto nevralgico della città − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli − che meritava una riqualificazione complessiva. Non solo il palazzetto, ma anche le aree esterne con le asfaltature appena concluse, il nuovo impianto di videosorveglianza, i marciapiedi rifatti e la richiesta che abbiamo mosso ad Atc per la riqualificazione del suo box dedicato agli autisti. Abbiamo chiesto e ottenuto da Regione Liguria un grande finanziamento per realizzare queste opere che avvieremo ora per restituire dignità, decoro e bellezza a spazi che sono vissuti ogni settimana da migliaia di sarzanesi e no solo, per cui rappresentano un biglietto da visita per la nostra città. Meritano di più e lo stiamo facendo».

Nel frattempo è in corso la riqualificazione dell’area di piazza Terzi: conclusi i lavori di asfaltatura si procede ora alla sistemazione delle pensiline di attesa autobus.