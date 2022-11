Il ponte di via Falcinello a Sarzana verrà demolito e ricostruito ex-novo. Il Comune ha affidato l’esecuzione dei lavori al Consorzio Stabile Arché – Società Consortile Arl in concorso con la consorziata esecutrice Kratos Srl per un investimento complessivo di 666 mila euro, in questo caso, ottenuto vincendo un bando del Mit recentemente confluito sui fondi del Pnrr, Missione2 – C4 finanziato dall’Unione europea per circa 800 mila euro.

La nuova infrastruttura sul torrente Calcandola, che verrà realizzata in 240 giorni dall’apertura del cantiere, sarà lunga 30 metri, larga 10,20 metri, dotata di nuova ringhiera e prevede la sistemazione della viabilità di raccordo al nuovo ponte e la sistemazione d’alveo.

Dopo i recentissimi affidamenti della passerella pedonale, che collegherà lo stadio Miro Luperi con viale Alfieri e la pista ciclabile sul Canale Lunense, e del nuovo ponte sul Calcandola, il ponte di via Falcinello è l’ultimo anello della catena di interventi che va unirsi all’altrettanto recente apertura del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Falcinello e via Paradiso.

L’investimento per la demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello risponde all’esigenza di migliorare la sicurezza idraulica del quartiere in caso di eventi estremi, oltre a una riqualificazione complessiva dell’infrastruttura per renderla più confortevole e sicura per il transito della viabilità e dei pedoni.

Nel 2020 l’amministrazione comunale aveva affidato a Ire la stesura di un progetto esecutivo per partecipare a un bando nazionale per la messa in sicurezza delle infrastrutture ora il via ai lavori.

Di fatto il quartiere di Bradia vedrà una vera e propria rivoluzione complessiva del suo sistema infrastrutturale. Dopo aver ottenuto finanziamenti per complessivi 7 milioni e 400 mila euro – di cui circa 5,5 milioni da finanziamenti regionali, 1 milione di cofinanziamento comunale e, da ultimo, 820 mila da fondi Pnrr – e appaltato tutte le opere ora il Comune appalta i lavori e procede all’apertura dei cantieri.

«Sarzana si è confermata, anche in questo caso, un modello per ottenere fondi dall’esterno e investirli nel territorio, garantendo l’equilibrio a un bilancio altrimenti complicato – dichiara in proposito il sindaco Cristina Ponzanelli –. Il nuovo ponte di via Falcinello sarà più sicuro, confortevole per i pedoni e risolverà alla radice problematiche di sicurezza idraulica che il vecchio ponte si portava dietro da troppi anni e che pesavano sull’alveo del Calcandola e sulla sicurezza del quartiere».