Sanlorenzo affianca Confindustria La Spezia in un’iniziativa dedicata ai lavoratori che operano nel comparto della navalmeccanica e della nautica da diporto spezzina, uno sportello di mediazione interculturale che verrà aperto il 15 novembre e proseguirà fino alla fine di gennaio 2023.

Il progetto “Reti – Rete Territoriale per l’integrazione” ha come obiettivo l’inclusione delle diverse culture presenti nei cantieri, fondamentale per favorire una maggiore integrazione e diffusione della cultura della sicurezza, e vede come capofila la prefettura della Spezia affiancata dalla Cooperativa sociale spezzina Mondo Aperto che svolge il ruolo di coordinatore delle attività.

L’iniziativa si divide in due momenti costituiti da un percorso formativo di quattro ore totali presso la Scuola Edile Spezzina sulle tematiche della contrattualistica e della normativa in ambito lavorativo e uno sportello di mediazione interculturale di 4 ore settimanali in sede Sanlorenzo a La Spezia. Durante questi momenti qualsiasi lavoratore di origine straniera (diretto o indiretto) potrà usufruire del servizio di supporto e consulenza in ambito lavorativo e burocratico erogato dalla cooperativa mondo aperto.