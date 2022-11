Nuovo accordo tra Arabian Development and Marketing Corporation e Sabrewing Aircraft Company, per l’acquisto di 53 veicoli aerei senza equipaggio (uav) per carichi pesanti. Il drone Rhaegal-A è stato progettato dalla californiana Sabrewing Aircraft in collaborazione con Leonardo Aerospace e altre aziende di settore.

«Abbiamo avuto una risposta fenomenale al nostro primo annuncio di volo − ha dichiarato Ed De Reyes, ceo di Sabrewing. − Stiamo soddisfacendo le richieste dei nostri clienti di trasportare grandi volumi sollevando carichi pesanti».

A settembre, Sabrewing ha annunciato di aver volato per la prima volta con un carico utile record di 374 kg, il massimo per qualsiasi uav commerciale. Secondo De Reyes, il Rhaegal-A ha continuato a volare e sollevare carichi pesanti nell’ambito del suo programma di sviluppo finale.

Arabian Development and Marketing Corporation ha attualmente 128 ordini per l’aereo Rhaegal-B “Bravo” di Sabrewing, che è in grado di sollevare 2.450 kg in verticale e fino a 4.535 kg convenzionalmente. Entrambi i modelli “Alpha” e “Bravo” sono in grado di decollare verticalmente, gli unici a poterlo fare.

«Poiché abbiamo già gli stampi, l’hardware, il software e l’avionica del nostro primo aeromobile, abbiamo completato la maggior parte del lavoro di sviluppo sull’aeromobile modello Alpha. Stavamo cercando un cliente di lancio per avviare la produzione. ADMC ha trovato clienti interessati all’acquisto e al leasing dell’uav cargo. Abbiamo avuto una risposta straordinaria al nostro primo volo e l’interesse è salito alle stelle dal primo giorno dell’annuncio − dice De Reyes − Nel nostro primissimo volo, abbiamo trasportato un carico utile che ha superato la capacità di carico utile pianificata più alta del concorrente migliore di quasi 500 libbre e con un volume quattro volte superiore a quello dei concorrenti migliori. Poiché il nostro primo carico utile era solo circa un terzo di quello che possiamo trasportare, sapevamo che avrebbe attratto molti clienti che vogliono trasportare un carico di almeno una tonnellata in una grande stiva».

«Siamo il primo cliente di lancio per l’aeromobile Bravo e abbiamo ordinato 128 aeromobili Rhaegal-B “Bravo” di Sabrewing per un valore di oltre 768 milioni di euro. Ora abbiamo un mix di aeromobili altamente versatili da noleggiare ai nostri clienti africani e mediorientali. – Aggiunge Ayman Zeibak, direttore generale di ADMC − La Sabrewing Alpha è proprio la dimensione giusta per alcune delle compagnie aeree più piccole che non hanno contratti con FedEx, Dhlo un altro importante vettore, ma hanno la necessità di trasportare regolarmente 1.000 chili di merci in località remote».

Questo ordine di lancio rappresenta un fatturato aggiuntivo di 260 milioni di euro per Sabrewing, nonché il lancio di una nuova linea di prodotti. De Reyes ha anche affermato che prevede di iniziare la consegna dei primi modelli Alpha per le prove di certificazione del tipo entro l’inizio del terzo trimestre del 2023.