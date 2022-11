Entro il 30 novembre i nuclei familiari residenti nel Comune di Recco possono presentare domanda per accedere alle borse di studio istituite da Regione Liguria per le spese, certificate, sostenute per l’anno scolastico 2022/2023 per l’acquisto dei libri di testo, dizionari e atlanti per ogni figlio frequentante le scuole statali e paritarie medie e superiori.

Le graduatorie saranno gestite dai rispettivi Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio. «Ringraziamo la Regione Liguria per questo intervento concreto in favore delle famiglie, con l’obiettivo del contrasto alla dispersione scolastica e per garantire l’effettivo diritto allo studio per ogni studente» commentano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.

La domanda andrà presentata alla segreteria della scuola, anche tramite pec, per ciascuno studente, su modelli predisposti da Regione Liguria e scaricabili anche dal sito web del Comune di Recco.

Per ogni eventuale informazione è possibile contattare il numero 840848028 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: borsescolastiche@aliseo.liguria.it.