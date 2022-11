Racing Force ha siglato un accordo con Maserati Msg Racing, che vedrà Omp quale fornitore dell’abbigliamento per i piloti impegnati nel Fia Formula E World Championship, il campionato per monoposto con motore elettrico.

Racing Force, con i prodotti Omp, supporterà Maserati Msg Racing in coincidenza con il lancio delle nuove vetture Gen3, che fisseranno standard prestazionali ancora più elevati grazie a un aumento di potenza che renderà le monoposto in grado di raggiungere i 270 km/h. Le nuove Formula E saranno le auto da competizione più efficienti al mondo, diventando una vetrina ideale per gli obiettivi di sostenibilità inclusi nell’agenda di Racing Force. Il Gruppo è pioniere nel settore degli equipaggiamenti di sicurezza per il motorsport, essendosi impegnato a raggiungere il pieno rispetto dei criteri Esg.

Nella sua identità precedente, Maserati Msg Racing si è affermata come una delle squadre più competitive nel Fia Formula E World Championship. Assicurandosi cinque vittorie, ha completato la stagione 2021/2022 con un terzo posto nel campionato piloti, assieme alla seconda posizione raggiunta nel campionato team.

I piloti Maserati Msg Racing, Edoardo Mortara e Maximilian Günther, indosseranno la tuta da gara One SL, un modello al vertice del mercato che fa uso dei materiali più leggeri del settore. La tuta è appositamente sviluppata per applicazioni nelle più avanzate discipline automobilistiche, in cui ogni componente è fondamentale per le prestazioni. La Season 9 del Fia Formula E World Championship scatterà con l’E-Prix di Città del Messico, in calendario il 14 gennaio 2023.

Bruno Curletto, chief commercial officer, Racing Force Group, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Maserati Msg Racing, specialmente in un momento così importante in cui il team sta iniziando con Maserati un nuovo capitolo nella sua storia agonistica. Omp e Maserati Msg Racing condividono lo stesso desiderio di unire innovazione ed elevate performance nei propri progetti. Non vediamo l’ora di mettere a disposizione della squadra l’esperienza da noi maturata in questi anni nel campionato totalmente elettrico, supportandola in questa sfida, e perseguendo insieme gli obiettivi di sostenibilità nel motorsport”.

James Rossiter, team principal, Maserati Msg Racing, ha aggiunto: “Siamo molto contenti di accogliere Racing Force nella nostra famiglia. Prima di decidere di appendere il casco al chiodo, ho utilizzato per lungo tempo gli equipaggiamenti di sicurezza Racing Force e ritengo che ogni loro prodotto stabilisca e costituisca il punto di riferimento per la sicurezza nel motorsport. Come squadra, per i nostri piloti è cruciale avere i migliori strumenti a disposizione, e Racing Force, per la sua presenza costante ai vertici dell’innovazione nella sicurezza, rappresenta una scelta naturale mentre ci avviciniamo alla Season 9”.