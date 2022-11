Gli specialisti di Next Fertility ProCrea, centro internazionale specializzato nella procreazione medicalmente assistita con sede a Lugano incontrano le coppie liguri alla ricerca di un figlio.

L’appuntamento è il 26 novembre a Genova all’hotel Nn Collection Marina: la direttrice sanitaria del centro elvetico Marina Bellavia e la ginecologa specialista in medicina della riproduzione Serena Bellaminutti saranno a disposizione delle coppie per affrontare le diverse tematiche legate all’infertilità: dalle cause maschili a quelle femminili fino a quelle di coppia, illustrando le diverse tecniche di pma.

All’incontro parteciperanno anche coppie di ex pazienti che condivideranno il proprio percorso in NextFertility ProCrea. L’iniziativa rientra in un percorso di dialogo con le coppie che il centro propone già da diversi anni a cadenza mensile nella propria sede di Lugano. Da ottobre, l’evento viene proposto anche in modalità itinerante in tutta Italia.

Il programma dell’evento prevede l’accoglienza delle coppie a partire dalle 14.00. L’incontro ha inizio alle 14.30 con la relazione “Come riconoscere l’infertilità e come viene trattata in Next Fertility Procrea”. Dopo una breve pausa caffè, dalle 17.00 le professioniste saranno saranno a disposizione per rispondere alle domande e a incontri riservati con le coppie.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione presso la segreteria della clinica: tel +41.91.924.55.55 dalla Svizzera oppure dall’Italia +39.02.600.63.041 – mail: info@procrea.ch – www.nextfertilityprocrea.ch.