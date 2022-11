Pietro Gianelli è il nuovo sindaco di Sestri Levante.

Il vicesindaco assume la carica dopo l’approvazione della pratica di decadenza di Valentina Ghio, diventata deputata, da parte del consiglio comunale.

Ghio dichiara: «Sono stati nove anni e mezzo intensi ma per i quali sono molto grata. E sono tanti i ringraziamenti: alla mia famiglia e ai cittadini di Sestri Levante in primis, ma anche a tutta la macchina comunale e a tutta la squadra amministrativa, giunta e consiglio, oltre che alle società partecipate del Comune. Nel corso di quasi due mandati abbiamo fatto tanto, con impegno, confrontandoci sempre, a volte scontrandoci, ma nella consapevolezza di agire sempre per fare crescere una città migliore. Sono stati anni di impegno totalizzante e identitario, una esperienza unica nel suo genere che, oltre ai risultati a cui siamo arrivati, mi lascia personalmente una grande ricchezza in termini di esperienza e umanità. Lascio il testimone a una persona di grande fiducia, Pietro Gianelli che in questi anni, insieme agli altri assessori, è stato una colonna per me e per l’amministrazione: il suo impegno, l’onestà, la conoscenza della macchina amministrativa e l’intendimento verso il bene comune rappresentano una garanzia a tutela della nostra comunità e per portare a termine i progetti in essere».

Pietro Gianelli, sindaco di Sestri Levante, commenta: «Mi accingo a ricoprire questo incarico con grande senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, garantendo l’impegno e l’attenzione che ho sempre profuso e che, nella nuova veste di sindaco reggente, porterò avanti con ancora maggiore senso di responsabilità. Un percorso che si innesta sul solco del vecchio tracciato e diventa al contempo un nuovo cammino inedito in cui porteremo a compimento diversi interventi cruciali per la città e che completeranno il disegno di sviluppo, valorizzazione e tutela della città che con Valentina abbiamo sempre condiviso. Voglio esprimere anche il mio personale ringraziamento a Valentina per la grandissima sensibilità e per l’incondizionato sostegno e fiducia che mi ha sempre fornito, senza il quale sarebbe ora più difficile affrontare questa appassionante e impegnativa avventura a servizio della nostra comunità. Il reciproco supporto con Valentina è stata una costante di questo periodo che ricorderò tra i momenti di maggiore calore umano nell’ambito professionale».