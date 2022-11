«Piaggio è un’industria fondamentale per la Liguria e per il tessuto tecnologico nazionale. È necessario che venga definitivamente messa in grado di avere un futuro, con un piano industriale che assicuri lavoro e sviluppo, preservando e rilanciando la grande tradizione e le profonde competenze dell’azienda».

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti commenta così la situazione di Piaggio Aerospace attraverso il suo profilo Facebook.

«Condividiamo le preoccupazioni delle sigle sindacali, che abbiamo oggi ascoltato in conferenza dei capigruppo in consiglio regionale, e per questo chiederemo al ministero delle Imprese e del Made in Italy e al ministero della Difesa l’apertura di un tavolo di confronto per definire un percorso di vendita di Piaggio Aerospace all’interno di un programma di strategia industriale complessivo e pluriennale che coinvolga tutto il comparto Difesa. Recuperiamo l’orgoglio di una grande tradizione di lavoro e tecnologia».