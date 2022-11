Effettuata questa mattina con una folta partecipazione di operatori la prova in campo del progetto Sinol (“Soluzioni meccaniche e di automazione per lo svolgimento in sicurezza delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure“), che ha presentato la scala di sicurezza, un macchinario applicato al mezzo cingolato, specificatamente studiato per potenziare le lavorazioni e sopperire alle problematiche relative alla sicurezza.

«Con questo macchinario − spiega Matteo Zoppi dell’Università di Genova, che ha sviluppato il prototipo insieme a Moirano Costruzioni Meccaniche, all’Azienda Agricola Valle Ostilia e a Cipat Imperia, nell’qmbito della misura M16.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (“Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del Pei “Partenariato europeo per l’innovazione”) − gli operatori del settore olivicolo ligure, che lavorano in condizioni di scarsa sicurezza e grandissima difficoltà di accesso, con forte affaticamento e quindi con pochi vantaggi economici, hanno uno strumento che garantisce sicurezza, migliori condizioni di lavoro, minore fatica e, di conseguenza, maggior reddito. Il macchinario è una scala meccanica posta su una moto carriola, può essere utilizzata su tutti i terreni ed è di facile utilizzo».

Il progetto di cooperazione Sinol propone innovazioni tecniche per migliorare alcune lavorazioni in campo e, nello stesso tempo, la sicurezza per gli operatori olivicoli liguri. Viene realizzato nell’ambito della misura M16.01 del Psr 2014-2020 della Regione Liguria da un gruppo operativo il cui capofila è il Cipat-Cia di Imperia. Tra le aziende partner di questa iniziativa, l’Università di Genova, l’Azienda Agricola Valle Ostilia di San Bartolomeo al Mare e la Moirano Costruzioni meccaniche di Cisano sul Neva.