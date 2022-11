Si è svolta mercoledì 16 novembre, presso Le Village by Crédit Agricole Milano, la seconda edizione del Nowtilus Investor Day, uno dei due eventi conclusivi di ‘Nowtilus – Sea Innovation Hub’, ovvero il primo percorso ligure, con centro nevralgico a La Spezia ma di respiro regionale e nazionale, dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie legate all’economia del mare. Il progetto è nato lo scorso anno all’interno del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo voluto e promosso da Crédit Agricole Italia per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con i principali stakeholder e promosso da: Crédit Agricole Italia, Fondazione Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano.

L’ultimo appuntamento sarà il prossimo 6 dicembre 2022 a Chiavari, presso Wylab, con il “Club dei Partner Day”.

Il percorso che ha portato le 14 startup all’Investor Day è iniziato lo scorso 12 maggio con la Call For Ideas, seguita il 25 luglio dal Selection Day dei migliori progetti candidati. A Settembre e Ottobre è stata la volta del programma di incubazione per le startup in fase di early stage e star program per quelle in una fase più avanzata, o almeno già presenti sul mercato, attraverso un percorso di business training, mentorship, tutorship, workshop e testimonianze del settore.

Durante l’Investor Day le startup incubate hanno avuto l’occasione di presentarsi davanti a una platea di investitori e stakeholder durante una sessione di pitch, seguita da un momento di networking finale.

Questi i progetti, tra startup incubate e migliori idee selezionate, che sono presentate agli investitori

BLUE ECO LINE – A startup for Rivers | Settore: Blue Economy

– Click, Compare, Sail | Settore: Metasearch, Turismo eCO2 – Benefit Company | Settore: ESGtech & Sustainability

– Pure Eletric Waves | Settore: Turismo EASYSEA – We make it better! | Settore: Nautico

– La vacanza perfetta in barca è servita | Settore: Food & Non-food Delivery GERRISBOATS – Green, Accessible, Smart | Settore: Imbarcazioni sostenibili

– Scegli.Salpa.Sogna | Settore: Turismo – noleggio imbarcazioni INESSE CORPORATION – A new era for navigation | Settore: Sviluppo imbarcazioni innovative

– Secure Messaging On Board | Settore: Cantieristica, Logistica & Shipping, Turismo MR. DEE STILL – You are what you drink | Settore: Food & Beverage

– Recyclable composites | Settore: Compositi, Nautico OUTBE – Help nature out | Settore: Green Tech

Stefano Tambornini, direttore di Wylab, commenta: «Con l’incontro tra le start up e i potenziali investitori siamo arrivati al primo dei due momenti conclusivi della seconda edizione di Nowtilus. Sul nostro territorio abbiamo notato grande fermento in ambito economia del mare, sta nascendo un ecosistema molto dinamico che ci impegnamo a supportare. La qualità delle start up di quest’anno è stata elevata con progetti di valore, in particolare a tema sostenibilità, a cui fondi d’investimento e aziende corporate potranno guardare con interesse».