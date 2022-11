Durante l’anno 2023/2024 Genova ospiterà il “Master in Start up Creation and Entrepreneurship“, il primo master che permetterà agli studenti di creare la propria startup e ottenere investimenti mentre sono ancora all’università.

Federica Conta

Il programma fa parte di Genoa Entrepreneurship School , collaborazione tra l’Università di Genova e la McDonough Business School di Georgetown University, Washington D.C. e partner locali e istituzionali. Il master nasce grazie agli sforzi di tutti i partner e dall’esigenza di Federica Conta, genovese di 24 anni, di aiutare i giovani studenti e aspiranti imprenditori che vogliono iniziare a creare la propria impresa quando sono ancora all’università.

Federica ha già organizzato la Summer School di Genoa Entrepreneurship School, il programma estivo del 2022 in cui 25 startup, di cui 16 internazionali, sono state supportate dalle due università e mentori come Doug Leone, di Sequoia Capital, per poi presentarsi ad ottanta investitori internazionali.

«Oltre il 50% degli studenti – afferma Conta – vuole iniziare la propria impresa all’università ma è difficile combinarla con gli studi. Il master vuole dare spazio, tempo e conoscenze agli studenti per iniziare le proprie aziende o lavorare conciliando due università leader ed esperti di start up americani ed europei».

Gli studenti selezionati trascorreranno il primo semestre del master a Washington, D.C. nel campus della Georgetown University, e il secondo semestre a Genova. Potranno creare la propria startup, da soli o in un team, guidati e supportati sia da professori che da mentori di fama mondiale oppure lavorare in aziende di successo durante gli studi. L’obiettivo è quello di connettere fin da subito i giovani con il mondo reale dando loro gli strumenti necessari per avere subito successo nel mondo delle startup. In particolare, saranno presenti figure rilevanti sia europee che americane, fondatori, esperti di prodotto e marketing a ricoprire il ruolo di mentori. Tra loro, anche alcuni direttori provenienti da “unicorni”, cioè società piccole dalla crescita veloce con grandi prospettive di affermarsi e raggiungere velocemente il successo, come Younited, Grammarly, CarNext.com e Rippling.com. Altri ancora hanno studiato in università americane, come Stanford, Harvard e UC Berkeley; mentre alcune delle aziende per cui lavorano sono Google, Meta e Microsoft e molte altre.

Al termine dell’anno accademico gli studenti che avranno creato una startup sostituiranno il classico progetto di tesi finale con la presentazione del proprio business agli investitori durante il demo day. L’unicità del programma consiste nel dare la possibilità agli studenti di ottenere i primi investimenti iniziali necessari per avviare la propria impresa e potranno usufruire di uffici gratuiti per un intero anno dopo il corso, a Genova.

Il programma è rivolto a chiunque abbia conseguito una laurea triennale. Inoltre, non è necessario che si abbia un’idea, basterà essere curiosi nel mondo dell’innovazione e delle startup. Le candidature sono aperte su genoaes.com dal 23 novembre 2022 fino al 18 giugno 2023.

Genoa Entrepreneurship School punta a trovare il migliore modo per imparare e rinnovare in un contesto internazionale. La sua missione è quella di aiutare i giovani imprenditori a prosperare e creare qualcosa di significativo per il mondo di domani, grazie ad un approccio didattico innovativo ed interattivo.