Il senatore ligure del Partito Democratico Lorenzo Basso è stato nominato vicepresidente della commissione parlamentare Ambiente, trasporti, innovazione tecnologica, energia, infrastrutture, lavori pubblici.

«Sono grato della fiducia che mi è stata data dal Pd e da tutte le forze di opposizione scegliendomi come vicepresidente della commissione. Un ruolo in cui, accanto all’impegno nazionale, non mancherà l’attenzione per la Liguria in quei settori cruciali per il suo sviluppo. Porterò avanti con forza tutti i progetti di sviluppo infrastrutturale della nostra regione senza dimenticare mai la fragilità del territorio, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’innovazione».

In particolare Basso dichiara che promuoverà in ogni sede la crescita della Liguria, in particolar modo sostenendo l’economia del mare, l’economia verde e tutti i settori legati all’high tech.