Latte alla crema in tazza, un dolce un tempo molto comune nelle nostre cucine e che ora in genere si compera in negozio o al supermercato ma si può preparare senza molto lavoro e con ottimi risultati.

Ingredienti. 10 rossi d’uovo, 150 grammi di zucchero, un pizzico di cannella o una stecca di vaniglia secondo i vostri gusti, un litro di latte.

Procedimento. Sbattete i rossi d’uovo con lo zucchero e la cannella, aggiungete il latte, eventualmente con la stecca di vaniglia, e versate il tutto in una casseruola, senza coperchio e a fuoco basso. Rimescolate in continuazione con un cucchiaio di legno finché il liquido inizia a condensarsi. Bastano pochi minuti, e fate bene attenzione perché qui sta l’unica difficoltà della ricetta: bisogna assolutamente evitare che le uova si rapprendano, separandosi così dal latte e determinando il vostro fallimento. Quindi la crema deve riscaldarsi ma non arrivare a bollore e va tolta dal fuoco al primo segno di condensazione. Continuate a rimescolarla per qualche minuto, poi lasciatela tornare a temperatura ambiente, togliete l’eventuale stecca di vaniglia, e servitela in tazze (o bicchieri).

Potreste accompagnarla con un Golfo del Tigullio Moscato.

Placet experiri!