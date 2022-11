Ilaria Alzona, attualmente presidente di Convention Bureau Genova, è stata nominata presidente di Meet in Liguria.

Eletta all’unanimità dall’assemblea dei soci del 21 novembre, Alzona rimarrà in carica per il periodo 2022-2024.

Il consorzio Meet in Liguria − di cui fanno parte Convention Bureau Genova, Porto Antico di Genova – Centro Congressi, Portofino Coast, Consorzio Riviera Incoming, Consorzio turistico Golfo dei Poeti – si occupa dell’offerta mice del territorio ligure, riferita sia ai grandi congressi, sia alle iniziative corporate e incentive.

Il consorzio è nato oltre 20 anni fa grazie alla collaborazione con la Regione Liguria e l’Agenzia Regionale In Liguria, nel comune obiettivo di creare iniziative volte alla promozione e allo sviluppo del turismo congressuale ed incentive.

«La meeting industry costituisce da sempre un elemento di forte impatto per tutto il territorio e ha un ruolo importante nel sistema economico locale, promuovendo investimenti, commercio, comunicazioni e tecnologia − afferma la neo presidente − L’efficace azione promozionale svolta dal consorzio Meet in Liguria risulta ancora più strategica in una fase di crescita post-pandemia in cui destagionalizzazione e consolidamento della destinazione diventano fondamentali anche per il complessivo settore turistico e la sinergia creatasi tra Meet in Liguria, la Regione Liguria e l’Agenzia Regionale In Liguria è uno dei più eccellenti esempi di fattiva collaborazione tra pubblico e privato».